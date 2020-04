Ob 14.55 je v Tribučah v občini Črnomelj gorela drvarnica v bližini stanovanjske hiše. Pogasili so jo gasilci PGD Tribuče, Adlešiči in Črnomelj. Zgorelo je ostrešje drvarnice, ogenj je uničil tudi nekaj vrtnega orodja in drv. Stanovanjska hiša pa k sreči ni poškodovana. Gasilci PGD Tribuče so pomagali pri sanaciji posledic požara in ostali na gasilski straži. Vzrok požara bodo raziskali policist ...