Varnostne sile prijele vodjo Islamske države v Afganistanu Dnevnik Afganistanske varnostne sile so prijele vodjo skrajne skupine Islamska država v Afganistanu. Abdulaha Orokzaja, ki je znan tudi kot Aslam Faruki, so prijeli skupaj z 19 drugimi pripadniki IS. Faruki je v skupini opravljal različne naloge, tako v...

