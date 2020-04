Se bodo slovenski evropski komisar Lenarčič in ostali evroposlanci po zgledu Tomčeve in Zvera iz sol Nova24TV V času, ko se borimo s pandemijo koronavirusa, je solidarnost bolj pomembna kot kadarkoli do sedaj. Vlada Republike Slovenije se je iz tega razloga odločila, da bo prispevala k solidarnemu znižanju plač funkcionarjev, sejnin in denarnih nadomestil nadzornikom družb v neposredni ali posredni državni lasti za 30 odstotkov. Medtem, ko je sodna veja oblasti ostala gluha […]

Sorodno





















Oglasi