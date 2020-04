Televizija Slo vodi proti Janši neprestano informacijsko vojno Časnik Za potrebe analize so sodelavci Glasno proučili nekaj smo nekaj specialnih načinov oblikovanja televizijskega sporočila, ki jih omogoča manipuliranje s sliko in zvokom v montaži televizijskega posnetka. Večina gledalcev teh posebnih “sporočil” ne opazi in ne zazna njihovega vpliva na vsebino oddaje; dejansko pa pomembno delujejo na zavest gledalca in njegovo vrednotenje prikazane vsebine. V giban ...

