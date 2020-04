Svoboda Šarca in Janše SiOL.net Leva opozicija je tri tedne po izgubi oblasti onemogočila prvi projekt vlade Janeza Janše. Dodatne pomoči vojske policiji na meji s Hrvaško ne bo, bo lahko le ugotovil državni zbor. Opozicijska odločitev, da vladi izbijejo iz rok to možnost, je večja skrajnost, kot so Pravičniki med običajnimi ljudmi, na katere je ta teden opozoril Miha Mazzini. Zaradi običajnih ljudi, ki v strahu vidijo nevarnost...

