Nekdanji vrhunski atlet: Prav je, da so olimpijske igre prestavili Večer Boštjan Fridrih, nekdanji vrhunski atlet, sedaj aktiven v športu v rodni Slovenski Bistrici, meni, da je prav, da so letošnje olimpijske igre prestavljene. Letos mineva 20 let, odkar je sam nastopil v Sydneyju.

Sorodno





































Oglasi