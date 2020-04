Rus ubil pet ljudi, ker so pod njegovim oknom glasno govorili 24ur.com V osrednjem delu Rusije je 32-letni moški ubil pet ljudi, ker so pozno zvečer glasno govorili pod njegovim oknom. Kot so sporočili preiskovalci, je do incidenta prišlo v regiji Rjazan v času, ko naj bi prebivalci ostajali doma zaradi epidemije novega koronavirusa.

