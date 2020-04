Sloviti košarkar Kobe Bryant, ki je januarja umrl v helikopterski nesreči, bo letos vstopil v košarkarsko hišo slavnih v Springfieldu. Poleg Bryanta so v "razredu 2020" še nekatera slovita imena, kot so Tim Duncan, Kevin Garnett in trener Rudy Tomjanovich. Slovesnost bo 29. avgusta.



