Zaradi duševnih težav so ga hospitalizirali, nato doma našli pet pištol SiOL.net V petek so se policisti na območju policijske uprave Maribor odzvali na klic svojcev, da ima duševne težave njihov družinski član. Kot so dejali, naj bi bil nevaren sebi in okolici, saj je imel blodnje, oborožen je bil s pištolo. Grozil ni nikomur. Policija je 66-letnega moškega prijela, kasneje pa so ga zaradi očitnih zdravstvenih težav reševalci odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor....

