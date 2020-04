Na severnem Primorskem trije novi primeri, prvi v občini Ajdovščina Primorske novice Na severnem Primorskem so bili včeraj potrjeni trije novi primeri okužb s koronavirusom. Ena oseba je iz občine Tolmin, ena iz Mestne občine Nova Gorica in ena iz občine Ajdovščina. To je prvi primer uradno potrjene okužbe ajdovski občini, ki je tako postala sedma v regiji z vsaj enim obolelim.

Sorodno







Oglasi