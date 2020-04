Šentjernejski policisti so bili v soboto popoldne obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Šentjerneju vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. 43-letnika so ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,73 miligramov alkohola (3,6 g/kg). Seveda so mu odvzeli vozniško dovolje ...