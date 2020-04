Koronavirus okužil tudi tigre in leve Študent Koronavirusu pripisujemo, da se zelo hitro širi. Žal je ta slaba značilnost povzročila, da je veterinarski laboratorij v Iowi (ZDA) potrdil, da je Nadia, malajska tigrica v živalskem vrtu Bronx, New York, okužena s koronavirusom. To naj bi bila prva okužba živali s covidom-19 v ZDA. Okužba naj bi se zgodila po kontaktu z oskrbnikom [...] Prispevek Koronavirus okužil tudi tigre in leve izvira s por ...

Oglasi