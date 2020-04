Vrhovno sodišče: Ni razlogov za preprečevanje stika staršev in otrok, ki živijo ločeno RTV Slovenija Kljub epidemiji praviloma ni razlogov za preprečevanje stika staršev in otrok, ki ne živijo skupaj, meni vrhovno sodišče in dodaja, da so mogoči tudi stiki, kadar eden od staršev živi v drugi občini.

