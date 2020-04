Navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednjih šolah sio.si Zavod za šolstvo je skupaj s strokovnjaki pripravil navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja. Omenjena priporočila med drugim določajo, da naj ocenjevanje znanja v srednjih šolah sledi preverjanju znanja in naj ga šole vpeljujejo koordinirano z učiteljskim zborom, postopno in […]

