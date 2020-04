UKC Ljubljana po koncu protikoronskih ukrepov: "Izpada enega meseca ali meseca in pol ne bo enostavn Svet 24 Iz Univerzitetnega kliničnega centra so sporočili, da že pripravljajo izhodno strategijo za ostale ambulantne dejavnosti, ki so zaradi epidemije, delovale v zmanjšanem obsegu.



Več na Svet24.si.si

Sorodno









Oglasi