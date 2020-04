Petsto let od slovesa Rafaela, mojstra, ki "ni živel kot navaden slikar, ampak kot vladar" RTV Slovenija Na današnji dan pred 500 leti so zvonovi rimskih cerkva naznanili slovo enega najbolj cenjenih umetnikov mesta, ljubljenca papeškega dvora, mecenov in mlajših slikarjev. Na isti dan, kot se je 37 let pred tem rodil, je Rafael Santi izdihnil.

