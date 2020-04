Imetniki obmejnih prepustnic s kmetijskimi vložki tudi v času izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom lahko dostopajo do svojih kmetijskih zemljišč na prehodnih mestih, ki so vpisana v kmetijski vložek. Če se se gibajo znotraj območja, kjer se nahaja prehodno mesto, ne potrebujejo prepustnic pristojnih hrvaških organov, so obvestili iz Policijske uprave Novo ...