"Podjetje Acron se je do sedaj izkazalo za enega najbolj zanesljivih partnerjev," pojasnjujejo na mi Svet 24 Zavod RS za blagovne rezerve ne bo prekinil pogodbe o dobavi zaščitnih mask s podjetjem Acron. Podjetje je eden najbolj zanesljivih partnerjev pri dobavi zaščitne opreme in zagotavlja predčasno dostavo naročene opreme, ki jo zdravstvo nujno potrebuje, so sporočili z gospodarskega ministrstva.



