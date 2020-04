Akcija Vsi (filmi) doma nadaljuje z izborom slovenskih filmov na spletu. Od 6. do 12. aprila si boste med drugim lahko ogledali celovečerni igrani film Šanghaj (2012) scenarista in režiserja Marka Naberšnika, Igram, sem (2018) Miroslava Mandića, kratki glasbeni dokumentarni film Bend vs Brand (2018) režiserk Simone Jerala in Hanne Szentpeteri.