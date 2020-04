Truplo vnukinje Roberta Kennedyja so našli na globini 8 metrov Demokracija Reševalci so v ponedeljek ob obali Marylanda našli truplo vnukinje nekdanjega pravosodnega ministra ZDA Roberta Kennedyja Maeve Townsend McKean, ki se je v četrtek z 8-letnim sinom Gideonom McKeanom podala veslat s kajakom v zalivu Chesapeake. Sina oziroma njegovo truplo še iščejo.

Sorodno







Oglasi Omenjeni New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Goran Dragić

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek