Pred nami so velikonočni prazniki. Čas, ko se za mizo zbere vsa družina, čas, namenjen druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Tega se še kako zavedajo v znani gostinski družini Jezeršek. In čeprav se je tudi njihovo podjetje Jezeršek gostinstvo danes znašlo v težkem položaju, Jezerški ne počivajo, ampak snujejo nove zanimive ideje.