Neverjetno, a RESNIČNO! Wimbledon bo z odpovedjo ZASLUŽIL, to so nore podrobnosti ... Ekipa Wimbledon je eden od 34 teniških turnirjev, ki so odpadli zaradi koronavirusne krize, a hkrati edini, ki bo kljub temu prejel nekaj denarja v blagajno. Zahvaljujoč zavarovanju za primer pandemije mu bo zavarovalnica izplačala 114 milijonov evrov.



