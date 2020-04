iPROM: V marcu rekordno zanimanje za slovenske digitalne vsebine Računalniške novice V marčevski analizi medijske potrošnje so na iPROMu zabeležili rekordno zanimanje za slovenske digitalne vsebine. Dnevno je v drugi polovici marca do spletnih vsebin dostopalo 52 odstotka več uporabnikov, na dan pa so pregledali v povprečju 75 odstotkov več spletnih vsebin.

