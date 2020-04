Mnogi ga ne marajo, a je razvpiti športnik šokiral: Prosim, ne odhajajte spat lačni! To bom storil z Ekipa Kontroverzni avstralski teniški igralec Nick Kyrgios ima tudi mehkejšo plat. V času samoosamitve se je ponudil, da bo dostavljal hrano lačnim. Kyrgios je bil dobrodelno dejaven že v času obširnih požarov, ki so letos prizadeli Avstralijo, in vodil kampanjo za zbiranje denarja, ki je zbrala več milijonov avstralskih dolarjev za pomoč prizadetim.



