Preloženi tudi motociklistični dirki za VN Italije in Katalonije Sportal Koronavirusna pandemija je prestavila še dve dirki motociklističnega svetovnega prvenstva za veliko nagrado. VN Italije, ki bi morala biti od 29. do 31. maja v Mugellu, ter VN Katalonije, predvidena od 5. do 7. junija v Montemelu, sta preloženi in iščeta nov datum, so sporočili organizatorji. Tako kot tudi še ni datuma za VN Francije in Španije.

