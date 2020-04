Slovenci pokupili moko, riž, testenine, mila in gumijaste rokavice njena.si Žitni kosmiči, žitarice za kuhanje, konzervirano meso, že pripravljene omake in juhe v vrečkah so tiste blagovne skupine, kjer beležimo vrednostno rast prodaje od 200-300 % v primerjavi z lanskim letom. Prodaja alkoholnih pijač pa je zabeležila padec prodaje.



Več na Njena.si.si

Sorodno









Oglasi