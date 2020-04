Policisti iščejo od februarja pogrešanega Iva Matanoviča z Jesenic Dnevnik Policisti so danes z gorskimi reševalci in vodniki reševalnih psov na območju Mežakle, gore Jerebikovec nad Mojstrano in Požarovem rovtu, iskali od februarja pogrešanega Iva Matanoviča z Jesenic.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Janez Cigler Kralj

Luka Dončić

Borut Pahor