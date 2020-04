Bencin in dizel po en evro za liter Primorske novice Ceni reguliranih pogonskih goriv sta se kljub zvišanju trošarin opolnoči znižale. 95-oktanski bencin, ki je do zdaj stal 1,029 evra, in dizelsko gorivo, ki je stalo 1,017 evra, po novem staneta po en evro za liter.

