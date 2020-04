Poslanica ministra za zdravje ob svetovnem dnevu zdravja Vlada RS Svetovni dan zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 7. aprila, je posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam. Letošnji svetovni dan zdravja si bomo zapomnili po čisto drugih vsebinah kot običajno. Po celem svetu so v ospredju težave s pandemijo nove virusne bolezni COVID-19, ki bodo zaznamovale to obdobje. Mineva približno 100 let od prve pandemije, pandemije španske gripe, ki je imela za posledico številne smrtne žrtve. Od takrat se je v družbi in na področju zdravstva veliko spremenilo.

