DZ s 66 glasovi za in osem proti podprl predlog referendumske novele Reporter Poslanci so danes s 66 glasovi za in osmimi proti potrdili predlog referendumske novele, s katero želi vlada urediti postopek ravnanja DZ v primerih, ko bi bil referendum na določen zakon glede na ustavno določene razloge nedopusten. Tako želijo pospešiti

Sorodno



































































































































































































































































Oglasi