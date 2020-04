Nova državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je Tina Bregant SiOL.net Vlada je na današnji dopisni seji za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovala Tino Bregant, specialistko pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki dela kot pediatrinja in fiziatrinja v zavodu Cirius Kamnik, so sporočili iz Urada vlade za informiranje (Ukom).

