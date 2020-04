Lufthansa zmanjšuje floto in ukinja Germanwings Dnevnik Pandemija novega koronavirusa je dodobra prizadela tudi nemškega letalskega prevoznika Lufthanso. V družbi so napovedali, da bodo svojo floto zmanjšali za 42 letal. Prekinili bodo tudi vse lizinške pogodbe za najeta letala in tako svoje zmogljivosti...

