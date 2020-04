Ujete med štirimi stenami: žrtve težje pokličejo na pomoč, saj so zaprte skupaj z nasilnežem 24ur.com V Sloveniji bistvenega povečanja nasilja v družini in klicev na pomoč v času pandemije ni, kar pa je zaskrbljujoče, opozarja stroka. Pomeni, da žrtve v tej situaciji težje pokličejo na pomoč. Močan porast nasilja za štirimi stenami medtem beležijo po vsem svetu, številne države vzpostavljajo nove ukrep in strategije za pomoč žrtvam - te se lahko zatežejo v lekarne in s posebno kodo lekarnarja opo...

