Zagorelo na skalnatem pobočju Primorske novice Gasilci PGD Grahovo ob Bači, Podbrdo, Ponikve - Planota, Most na Soči, Rut - Grant in Tolmin so se v nedeljo popoldne spopadli s požarom v gozdu v Baški grapi.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Milan Kučan

Jože Pučnik

Milan Mandarić

Lojze Peterle