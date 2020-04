Ne more domov, a mu nič ne manjka: "Pridobil sem kakšen kilogram, uživam!" Sportal Slovenski odbojkarski reprezentant Alen Pajenk je zaključil svojo zgodbo na Poljskem. Pravzaprav ne še čisto. Tako kot Dejanu Vinčiću mu je po predčasnem koncu poljskega prvenstva potekla pogodba pri ekipi Cerrad Czarni Radom, a za razliko od reprezentančnega kolega ne more domov in dramo okoli novega koronavirusa preživlja na Poljskem.

