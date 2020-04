Obnova Koroške ceste in Glavnega trga skorajda zaključena Lokalec.si Obsežna prenova Koroške ceste in Glavnega trga se približuje koncu. Ta predel je za celotno mesto izjemno pomemben. Kot posodobljen javni prostor bo kmalu zaživel v novi podobi. Mestna občina Maribor je na svoji Facebook strani objavila, kakšna bosta Glavni trg in Koroška cesta po končani prenovi. Več v fotogaleriji.

