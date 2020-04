Kam lahko otroci in mladostniki pokličejo za pomoč obdobju omejenih socialnih stikov? Računalniške novice V obdobju omejenih socialnih stikov je otrokom in mladostnikom za pomoč na voljo TOM telefon na številki 116 111, Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik na številki 116 123 pa vsem, ki se znajdejo v duševni stiski.

