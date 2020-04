Optimizem, a še z veliko previdnosti Gorenjski glas Po zadnjih podatkih je v Sloveniji 1091 oseb, pozitivnih na covid-19, od tega je bilo v torek, 7. aprila, potrjenih 36 okužb. Na širšem Gorenjskem so po en primer okužbe potrdili v občinah Tržič, Mengeš in Domžale. Svoja sporočila so med vernike...

