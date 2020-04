Nadškof Zore: »Na začetku sem se virusa oz. tistega, kar bo prinesel v družbo in Cerkev, bal.« Radio Ognjišče Obisk cerkva in obredov je za katoličane še posebej v času velikonočnih praznikov izrednega pomena, a prav verski obredi so lahko kraj hitrega širjenja okužb s katastrofalnimi posledicami. Cerkve zato čez velikonočne praznike še ne bodo odprte, verniki naj ostanejo doma, je na današnji novinarski konferenci vlade dejal predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadško...

