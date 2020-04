Levica za takojšen preklic rezov v filmsko in knjižno produkcijo Primorske novice Poslanska skupina Levica v pobudi vladi med drugim zahteva, da prekliče reze v filmsko in knjižno produkcijo. Pobudo je pripravila po tem, ko je ministrstvo za kulturo naložilo Slovenskemu filmskemu centru in Javni agenciji za knjigo RS, naj zaradi zajezitve koronavirusa zadržita izdajanje odločb in razpisov za sofinanciranje projektov.

