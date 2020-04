FOTO in VIDEO: Pri sosedih se je sesedel 260-metrski most, če ne bi bilo karantene, bi spremljali ve Svet 24 Na severu Italije se je danes zrušil velik most čez reko Magra. Na srečo je bila sicer prometna cesta zaradi epidemije novega koronavirusa skoraj povsem prazna. Lažje poškodbe sta utrpela le voznika tovornjaka.



Več na Svet24.si.si

Sorodno









Oglasi