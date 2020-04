Iz Fifine omare padajo vedno novi veliki okostnjaki Dnevnik Korupcijski škandali pri dodelitvi organizacij nogometnih SP 2018 Rusiji in SP 2022 Katarju so dobili novo poglavje. Ameriški preiskovalni organi so tri osebe obtožili podkupovanj, bančnih prevar in pranja denarja.

Sorodno























Oglasi