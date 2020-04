Partizan in Sevilla nižata plače, Schalke v velikih težavah Sportal Evropski nogometni klubi se različno soočajo s krizo in blokado, ki jo je povzročila pandemija covida-19. Beograjski Partizan je napovedal, da bo vsem igralcem in zaposlenim izplačal za polovico nižje plače. Španska Sevilla bo šla v kar 70-odstotni rez, nemškemu Schalkeju grozi stečaj, nemški Mainz pa ima za zdaj še dovolj finančnih rezerv.

Sorodno

Oglasi