Spletna prodaja kljub skokoviti rasti daleč od tiste v klasični trgovini 24ur.com Trgovci so se po sprejetih ukrepih zaradi koronavirusa soočili s skokom prodaje prek spleta. A ta kljub visokim rastem ne dosega prodaje v fizičnih trgovinah pred izbruhom epidemije. Pričakovati je, da bo veliko ljudi, ki so v krizi začeli kupovati v e-trgovini, to navado ohranilo tudi po koncu krize in prenehanju veljavnosti omejevalnih ukrepov, ugotavljajo trgovci.

