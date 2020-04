Riise in njegova hčerka brez težjih poškodb v prometni nesreči Sportal Nekdanji norveški nogometni reprezentant in as Liverpoola John Arne Riise je v torek zvečer v domovini doživel prometno nesrečo. Riise se je poskušal izogniti oviri na cesti, pri tem pa zgubil oblast nad avtomobilom, v katerem je bila tudi njegova hčerka Ariana. Imela sta srečo v nesreči, saj nista bila težje poškodovana.

