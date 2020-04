Stoletnica ima prav: Nobeno bogastvo ni toliko vredno kot zdravje #video SiOL.net Čeprav je svet trenutno obrnjen na glavo, pa življenje teče svojo pot in tudi v teh dneh kaže lepši obraz. Častitljivih sto let je danes praznovala oskrbovanka enega od ljubljanskih domov za starejše. Stanovalki, rojeni v Trstu, so za to priložnost pripravili posebno presenečenje. Ljubiteljici Luciana Pavarottija je nekaj klasičnih pesmi iz njegovega repertoarja odpel tenorist Klemen Kelih, posebn...

Sorodno









Oglasi