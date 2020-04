Avstrijski hokejski klub, Vienna Capitals, je odkril zelo donosno tržno nišo ter se hitro prilagodil potrebam časa v boju proti širjenju koronavirusne bolezni. Vsem navijačem je prek svoje spletne trgovine ponudil zaščitne maske za obraz, ki prekrijejo usta in nos, v klubskih barvah in z logotipom kluba, v dveh barvah rumeni in črni.



