2. april 2020: Po desetih letih delovanja naj bi konec meseca ugasnil spletni časopis Lettera43, ki obravnava politično, ekonomsko in družbeno dogajanje. Po desetih letih ima lastnik dovolj. To so zaposleni novinarji, ki imajo zaradi pandemije ogromno dela in ga opravljajo od doma, izvedeli iz lastnikovega pisma, ki ga je objavil v drugem mediju.