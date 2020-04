Večkrat ga je zabodel in zbežal Primorske novice Na zatožno klop novogoriškega okrožnega sodišča je včeraj sedel 24-letni kuhar Jasmin Suljić iz Bosne in Hercegovine, ki je oktobra lani brez besed hladnokrvno umoril 34-letnega Bovčana. Obtoženi krivde za umor v Bovcu ni priznal, svoj zagovor bo podal maja. Bovčanom in svojcem pokojnega še vedno ni ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Matjaž Rakovec