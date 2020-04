Preventivno so razkužili lekarno Primorske novice V torek zvečer so gasilci razkužili lekarno Ruj v Sežani, ker je tja prišla oseba in povedala, da je okužena z novim koronavirusom. Do fizičnega stika z uslužbenko lekarne ni prišlo, saj gre za drive-in lekarno, kjer zdravila izdajajo ljudem, ki sedijo v avtomobilu. Oseba ni iz sežanske občine.

